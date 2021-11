Samsung Galaxy M12: offerta Amazon del Black Friday 2021, smartphone a basso costo

Il Black Friday 2021 prosegue e su Amazon possiamo trovare un'offerta per un Samsung Galaxy M12, uno smartphone economico. Lo sconto è di 40€, ovvero del 22%. Il prezzo pieno per questo smartphone è 179€. Nell'ultimo periodo è stato messo più volte in offerte, ma ora raggiunge il proprio prezzo minimo, pareggiando un'offerta Lampo dello scorso giugno. È venduto e spedito da Amazon. Lo sconto è valido solo sulla colorazione Light Blue.

Il Samsung Galaxy M12 propone un display da 6.5 pollici con tecnologia HD+. Dispone di una telecamera Sistema Quad Camera da 48MP. La batteria è da 5.000 mAh. La RAM è da 4 GB e il processore è un Octa Core. La memoria interna è di 64 GB, espandibile fino a 1 TB.

