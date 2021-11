Dragon Ball: The Breakers, i requisiti PC ufficiali da Bandai Namco

Dragon Ball: The Breakers sarà protagonista a breve di una closed beta che si svolgerà esclusivamente su PC, dunque Bandai Namco ha pensato bene di annunciare i requisiti di sistema necessari per poter far girare il gioco.

Mostrato ieri con il primo trailer del gameplay, Dragon Ball: The Breakers si pone come uno spin-off atipico per la celebre opera creata da Akira Toriyama, nella forma di un multiplayer asimmetrico simile per meccaniche al classico Dead by Daylight.

Dragon Ball: The Breakers, requisiti minimi



Processore: Intel Core i5 6400, AMD Ryzen 3 3100

Scheda video: NVIDIA GTX 770, AMD R9 380X

Memoria: 8 GB di RAM

Storage: 10 GB di spazio richiesto

Sistema operativo: Windows 10 64 bit

Dragon Ball: The Breakers, requisiti raccomandati



Processore: Intel Core i5 7600, AMD Ryzen 5 3600

Scheda video: NVIDIA GTX 1050 Ti, AMD RX 570

Memoria: 8 GB di RAM

Storage: 10 GB di spazio richiesto

Sistema operativo: Windows 10 64 bit

Considerando la natura dell'esperienza, che punterà parecchio a Twitch e dunque a una diffusione mainstream, immaginavamo in realtà requisiti un pochino più accessibili, quantomeno sul fronte dei processori.

Ad ogni modo, è possibile che la situazione cambi un po' da qui al lancio, che avverrà nel corso del 2022 su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Ulteriori dettagli nella nostra anteprima di Dragon Ball: The Breakers.