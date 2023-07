Samsung Galaxy Unpacked 2023: annunciato ufficialmente il nuovo evento di presentazione

Samsung ha annunciato in via ufficiale, nelle ore scorse, il Samsung Galaxy Unpacked 2023, tradizionale evento di presentazione annuale in cui il produttore coreano illustra le novità riguardanti la sua lineup di prodotti elettronici in arrivo.

L'evento Samsung Galaxy Unpacked 2023 si terrà il 26 luglio 2023 e già dal motto, ovvero "Join the Flip Side", si capisce che sarà incentrato in particolare sul modello Flip, ma probabilmente anche sui Fold, con la presentazione dei modelli Galaxy Z in arrivo.

Non ci sono ancora altre informazioni ufficiali sui contenuti dell'evento, ma lo seguiremo da molto vicino, riportando le maggiori informazioni e discutendo delle innovazioni che verranno introdotte da Samsung per i suoi nuovi modelli da annunciare.