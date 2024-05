Samsung presenta nuovi TV OLED entry level S85D, forse con pannelli LG

Samsung ha confermato ufficialmente la serie di TV OLED S85D. Si tratta dei nuovi modelli OLED entry-level, quelli che con ogni probabilità andranno a montare i pannelli prodotti da LG Display con tecnologia WOLED invece della QD-OLED prodotta da Samsung stessa. Un annuncio che spazza via le voci che volevano la cancellazione di questa gamma di prodotti, che erano stati inizialmente presentati nel corso del CES 2024.

La nuova serie S85D, al momento esclusiva per il mercato USA, viene venduta nei modelli da 55, 65 e 77 pollici. I tagli sono gli stessi dei pannelli QD-OLED di Samsung Display, ma le specifiche tecniche pubblicate sul sito ufficiale, dove si parla di semplice OLED, fanno pensare si tratti proprio dei pannelli ordinati ad LG nei mesi scorsi: i modelli con pannello QD-OLED Samsung, infatti, vengono solitamente identificati come Quantum OLED HDR+. Al momento l'azienda coreana non ha confermato ma, interrogata da Digital Trends a riguardo, ha glissato sull'argomento, affermando che "i TV OLED di Samsung offrono un'esperienza premium grazie al processore NQ4 AI Gen2, a prescindere dal pannello specifico integrato nel prodotto". Una non risposta che sembra più una conferma che non una smentita.

Come appare la nomenclatura dei pannelli OLED della serie S95D rispetto ai nuovi modelli presentati da Samsung

Oltre al processore Samsung NQ4 AI Gen2 citato poco fa, comunque, i nuovi televisori possono contare su Smart TV Hub e Dolby Atmos Sound, oltre alla calibrazione colore certificata Pantone. Per quanto riguarda il gaming, invece, sfruttano la tecnologia Motion Xcelerator per raggiungere i 120Hz. Ogni modello ha quattro ingressi HDMI 2.1 fino a 4K/120Hz, uno dei quali è HDMI ARC/eARC.

Lato audio, i modelli da 55 e 65 pollici hanno un sistema a due canali da 20W, mentre il 77 ha un 2.1 con 30W di potenza. Tutti i formati supportano poi Dolby Atmos, Samsung's Object Tracking Sound Lite e Q-Symphony per il collegamento di soundbar compatibili. I prezzi di listino per il mercato americano della nuova serie sono di 1700 dollari per il modello da 55 pollici, 2100 dollari per quello da 65" e 3400 dollari per il taglio da 77, tasse escluse. Per il mercato italiano, invece, non si hanno notizie certe, quindi continuate a seguirci per saperne di più.