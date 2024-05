Return to Monkey Island e altri giochi annunciati in arrivo su Apple Arcade a giugno

A questi si aggiunge anche Where Cards Fall in versione Apple Vision Pro, ovvero con la possibilità di giocare al titolo in questione direttamente utilizzando il particolare visore a realtà mista di Apple, con effetti probabilmente impressionanti.

Apple ha annunciato alcuni nuovi giochi in arrivo all'interno del catalogo del suo servizio in abbonamento dedicato ai videogiochi su iOS, iPadOS e Mac, ovvero Apple Arcade , che comprendono anche Return to Monkey Island, oltre a un titolo Ubisoft con i Rabbids.

Si espande il catalogo di Apple Arcade

Rabbids: Legends of the Multiverse, un'immagine del gioco

Where Cards Fall sarà disponibile su Apple Vision Pro per gli abbonati a Apple Arcade già dal 30 maggio, mentre gli altri titoli arriveranno in catalogo il 6 giugno 2024, con l'aggiornamento mensile al servizio.

Rabbids: Legends of the Multiverse è un bizzarro gioco strategico che mischia l'azione tipica del genere con le carte, configurandosi dunque come un vero e proprio card battler caratterizzato dalla tipica follia dei rabbids di Ubisoft.

Return to Monkey Island è il nuovo capitolo ufficiale della celebre serie di avventure, che vede il ritorno di Ron Gilbert, autore dei due primi capitoli, alla costruzione di storia e puzzle, con risultati davvero entusiasmanti per gli amanti del genere.

Tomb of the Mask è un puzzle che riprende lo stile grafico dei grandi classici dell'epoca Spectrum, mentre Fabulous - Wedding Disaster è una sorta di gioco manageriale nel quale ci troviamo a organizzare matrimoni in ogni loro aspetto.