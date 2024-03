Samsung svela Galaxy A55 5G e A35 5G con data di uscita e prezzi italiani

Il colosso tecnologico Samsung ha svelato due nuovi gioielli della sua rinomata serie Galaxy A: il Galaxy A55 5G e il Galaxy A35 5G. Questi smartphone incarnano l'impegno costante di Samsung nel rendere accessibili a tutti le più recenti innovazioni nel campo della tecnologia mobile.

Uno degli aspetti più accattivanti del Galaxy A55 5G è la sua tecnologia Nightography migliorata, che consente di catturare foto più nitide e brillanti anche in condizioni di scarsa illuminazione. Il processore del segnale immagine (ISP) avanzato del Galaxy A55 5G produce immagini stupefacenti in condizioni di luce non ottimale, aprendo nuove possibilità fotografiche nella serie Galaxy A. Dalla modalità Ritratto notturno al video Super HDR a 12 bit, questi dispositivi assicurano che ogni scatto sia un capolavoro, indipendentemente dalle condizioni di illuminazione.