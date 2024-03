Sea of Thieves su PS5: chi trova un live service, trova un tesoro... dei pirati

A parte gli scherzi, il tema di come lanciare un live service di successo è sempre più attuale e la sensazione è che spesso e volentieri sia anche una questione di fortuna , come dimostra l'uscita in sordina di un prodotto come Helldivers 2 che però sta facendo letteralmente faville .

È buffo pensare che, da questo punto di vista, gli utenti Microsoft hanno fatto un po' da beta tester per fare in modo che il simulatore di pirati crescesse, si arricchisse, migliorasse... giusto in tempo per arrivare su PlayStation 5 nella sua forma più smagliante.

Già in prima posizione fra i giochi più prenotati su PlayStation Store , l'ormai ex esclusiva Xbox si pone senza dubbio come un esempio virtuoso, un progetto nato con alcuni problemi strutturali che però ha saputo risolvere brillantemente nel corso del tempo.

Sea of Thieves sta per approdare anche su PS5 : il titolo Rare farà il proprio debutto sulla console Sony il prossimo 30 aprile, ma l'entusiasmo è già alle stelle e mai come in questo caso potrebbe valere il detto: chi trova un live service, trova un tesoro ... dei pirati.

Diventerò il re dei pirati?

Alcuni dei personaggi di Sea of Thieves

Una recente analisi di Mat Piscatella ha evidenziato come il mercato dei live service sia complicato e inflazionato, al punto che ci sono soltanto una manciata di giochi che continuano ad andare forte e che gli utenti supportano di mese in mese.

Inutile dire che entrare in quella ristretta selezione non è semplice per nessuno ed è questo il motivo per cui tanti progetti falliscono: la qualità e le idee da sole non bastano, come detto bisogna anche avere un po' di fortuna per intercettare quel passaparola fra social e YouTube che può fare tutta la differenza del mondo.

Sarà sicuramente interessante vedere quali saranno i numeri di Sea of Thieves su PS5 e come un eventuale ottimo riscontro per il gioco andrà a influenzare le strategie multipiattaforma di Xbox, ma anche cosa Sony riuscirà a imparare da questa esperienza.

Visto che non ci sarà alcun grosso lancio first party su PS5 fino al 31 marzo 2025, la speranza è che quantomeno l'attuale focus della casa giapponese sui GaaS non si riveli un doloroso buco nell'acqua. Voi come la vedete? Parliamone.