Samurai Warriors 5: il trailer di lancio su PC, PS4, Xbox e Switch

Samurai Warriors 5 è disponibile a partire da oggi su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, come conferma lo spettacolare trailer di lancio pubblicato da Omega Force e Koei Tecmo, che potete vedere qui sopra.

Se avete letto la nostra recensione di Samurai Warriors 5, saprete che il nuovo episodio della serie musou non rivoluziona le meccaniche che ben conosciamo, limitandosi a introdurre alcune piccole novità sul fronte del gameplay.

"L'originale SAMURAI WARRIORS è stato pubblicato 17 anni fa ed è incredibile per me vedere la trasformazione della serie dalle sue radici fino all'incredibile SAMURAI WARRIORS 5", ha affermato il Producer, President e Chief Operating Officer (COO) di KOEI TECMO Games, Hisashi Koinuma, che ha guidato lo sviluppo del franchise fin dal primo giorno. "Spero che tutti siano pronti ad immergersi in SAMURAI WARRIORS come mai prima d'ora!"

Samurai Warriors 5, Nobunaga Oda.

SAMURAI WARRIORS 5 si svolge dopo la fine della guerra Ōnin, durante il periodo Sengoku, e racconta la storia di due dei più importanti comandanti militari di questo periodo: Nobunaga Oda e Mitsuhide Akechi. Questo titolo include varie epoche di questo periodo, inclusi gli anni del giovane Nobunaga, quando era conosciuto come "Il grande matto di Owari" e il periodo di tumulti e sconvolgimenti che portò all'incidente di Honnō-ji.

Tutti i design dei personaggi del gioco sono stati completamente ridisegnati e reimmaginati per adattarsi al periodo Sengoku. In totale, SAMURAI WARRIORS 5 presenta 27 personaggi principali giocabili e 10 personaggi secondari aggiuntivi, inclusi guerrieri nuovi e vecchi, da Ieyasu Tokugawa e Hideyoshi Hashiba a Nō e Yoshimoto Imagawa.

Inoltre, alla serie sono state aggiunte nuove azioni Musou, inclusi gli attacchi Musou Frenzy di nuova concezione e le nuovissime Ultimate Skills, che permettono di spazzare via orde di soldati nemici.

Samurai Warriors 5, Mitsuhide Akechi.

Queste azioni vengono visualizzate in un nuovo vivace stile artistico di pittura a inchiostro giapponese, evolvendo elegantemente la serie SAMURAI WARRIORS per mostrare il periodo Sengoku in modo sorprendente mentre le storie intrecciate di Nobunaga e Mitsuhide si dipanano sullo schermo come una pergamena di immagini del periodo Sengoku.

Dopo il lancio, SAMURAI WARRIORS 5 ci saranno due ondate di contenuti, sotto forma di DLC, che saranno disponibili separatamente o tramite un Season Pass ad agosto. Il DLC Wave 1 include tre nuovi scenari ricchi di azione, tre cavalli aggiuntivi e due set di armi. Il DLC Wave 2 aggiunge altri tre scenari eroici, altri tre cavalli e tre nuovi set di armi.