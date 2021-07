Netflix, agosto 2021: nuovi film e serie TV in arrivo

Netflix rinnova il proprio catalogo anche per agosto 2021, con nuovi film e serie TV in arrivo per gli abbonati al servizio video proseguendo in un'estate veramente ricca di contenuti, come possiamo vedere anche dalle novità previste per il prossimo mese.

Tra i film si segnala l'arrivo di "C'era una volta a Hollywood", ma anche diverse produzioni originali come "Lo Sciame" e "Beckett", oltre a "The Kissing Booth 3", mentre per le serie TV si registra la solita mandata abbondante di novità anche in agosto.

Per quanto riguarda le produzioni originali, troviamo la prima serie di "Post Mortem" e "Clickbait", oltre alla miniserie "Al nuovo gusto di ciliegia". Sul fronte anime, troviamo la prima parte della quarta stagione di "L'Attacco dei Giganti" e la serie animata "The Witcher: Nightmare of the Wolf" legata alla celebre serie che tutti conosciamo ormai molto bene. Ricordiamo inoltre che Netflix ha recentemente confermato il prossimo arrivo di videogiochi in streaming all'interno dell'abbonamento.

Film originali