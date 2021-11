Scalebound: per Hideki Kamiya era un progetto difficile nel 2014, ma possibile oggi

Scalebound è riemerso, almeno come argomento di discussione, nei giorni scorsi quando Hideki Kamiya si è scusato pubblicamente con Microsoft e con gli utenti per il naufragio del progetto, che doveva essere un gioco in esclusiva su Xbox One ma è stato cancellato dopo anni di sviluppo poco produttivo, tuttavia non è stato dimenticato.

Di recente, dunque, è evidente che Scalebound è tornato nei pensieri di Hideki Kamiya, che in qualche modo continua a pensarci come era emerso anche in altre occasioni. Proprio alla luce delle recenti parole del game director di Platinum Games, dopo le scuse pubbliche sulla cancellazione di Scalebound e una rara ammissione di colpa da parte dello sviluppatore, l'utente Developer One ha risposto a Kamiya su Twitter invitandolo a una riflessione.

Il messaggio è in giapponese, dunque passibile di traduzione errata, ma più o meno sostiene che "Scalebound è stato un grande concetto. Non era possibile nel 2014, ma sarebbe possibile ora", riferendo poi che, comunque, concentrarsi su NieR è stata un'ottima scelta all'epoca e aggiungendo che "i giochi multidimensionali saranno entusiasmanti, con un mix di streaming e altro", o qualcosa del genere.



Kamiya non ha detto granché al riguardo, ma si è limitato a dire "È così", confermando sostanzialmente la visione dell'utente su Twitter. È ben poco per intavolare una discussione, ma pare evidente che il designer consideri Scalebound ancora un grande concetto per un gioco, che non poteva essere realizzato appieno nel 2014 ma che potrebbe essere ripreso e attuato ora, anche grazie alle nuove tecnologie a disposizione.

Questo ovviamente non significa che Scalebound è destinato a tornare in pista, ma sembra abbastanza chiaro che Kamiya continui a pensare al suo progetto cancellato in collaborazione con Microsoft.