Amazon Prime Gaming: i giochi gratis di dicembre 2021 svelati ufficialmente

La line-up dei giochi gratis di dicembre 2021 di Amazon Prime Gaming è stata infine svelata ed è davvero intrigante. A partire dal primo ottobre gli abbonati al servizio potranno scaricare ben nove giochi gratuiti, tra cui Need for Speed Hot Pursuit, Frostpunk, Football Manager 2021 e Tales of Monkey Island Complete Pack.

Tra le novità di dicembre spiccano senza dubbio Need for Speed Hot Pursuit Remastered (qui la nostra recensione), versione tirata a lucido del gioco di corse illegali uscito nel 2010, senza dubbio uno dei più apprezzati della serie. Gli amanti del calcio invece potranno diventare degli allenatori nell'edizione dello scorso anno di Football Manager (qui la nostra recensione), mentre gli amanti di Monkey Island e delle opere Telltale potranno rivivere le disavventure di Guybrush Threepwood nel Complete Pack di Tales of Monkey Island (qui la nostra recensione), che, come potrete intuire dal nome, include tutti gli episodi della serie.

Amazon Prime Gaming, i giochi gratis di dicembre 2021 per gli abbonati.

Ecco l'elenco completo dei giochi gratuiti di Amazon Prime Gaming di dicembre 2021:

Need for Speed Hot Pursuit Remastered

Frostpunk

Journey to the Savage Planet

Football Manager 2021

Morkredd

Spellcaster University

Youtubers Life

Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse

Tales of Monkey Island Complete Pack

Non mancano poi una serie di contenuti bonus esclusivi, come skin esclusive, per Apex Legends, Battlefield 2042, Genshin Impact, Warframe, Roblox, Rainbow Six Siege, Paladins e New World.

Che ne pensate dei giochi gratuiti di Amazon Prime Gaming di dicembre 2021? C'è qualcosa in particolare che vi fa gola? Fatecelo sapere nei commenti.