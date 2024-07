La scheda video PNY GeForce RTX 4070 Ti Super 16GB Verto Overclocked è in offerta per l'Amazon Prime Day

Proseguono le promozioni di Amazon per il Prime Day , che propongono molti prodotti pensati per i giocatori PC. Ad esempio, al momento la scheda video PNY GeForce RTX 4070 Ti Super Verto Overclocked è disponibile con uno sconto del 13% . Potrete raggiungere la pagina dell'offerta a questo indirizzo , oppure cliccando sul box sottostante. Il prezzo consigliato per questa GPU è di 949 euro, mentre quello scontato riservato agli abbonati a Prime è di soli 826,39 euro , con un risparmio quindi di oltre 120 euro. Si tratta del prezzo più basso mai registrato su Amazon. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon , con disponibilità immediata.

Le caratteristiche di PNY RTX 4070 Ti Super 16GB Verto Overclocked

La scheda video PNY GeForce RTX 4070 Ti Super Verto 16GB Overclocked sfrutta l'architettura ADA Lovelace e propone 16 GB di RAM di tipo GDDR6X, 8.448 CUDA core e fino a 672 GB/sec di larghezza di banda della memoria con core clock da 2340 MHz e velocità boost da 2625 MHz.

PNY GeForce RTX 4070 Ti Super 16GB Verto Overclocked

Trattandosi di una scheda video della serie RTX 4000, supporta le più recenti tecnologie, come il DLSS 3 e il ray tracing. Lato dissipazione troviamo tre ventole da 90 mm con Stealth Mode, accoppiate a un radiatore in alluminio che distribuisce il calore in maniera uniforme e una piastra posteriore in metallo, che garantiscono temperature sotto controllo e silenziosità, senza sacrificare le performance.