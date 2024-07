I segreti di Enotria: The Last Song rivelati nel nuovo video sulle leggende del folklore italiano

Il nuovo video di Enotria: The Last Song rivela i segreti del gioco legati alle leggende del folklore italiano a cui il team di sviluppo del gioco si è ispirato per dar vita all'affascinante soulslike ambientato in una versione dark fantasy del nostro paese.

Ad esempio il Monaco Rosso, guardiano del Giardino Mantelloni, è una figura nata dal tradimento che ha sconvolto un intero regno, che si muove inquieta all'interno di questo scenario e si manifesta appunto nella forma di un nemico implacabile, che metterà a dura prova il nostro coraggio.

Ci sono poi i Mantelloni: creature astute e dispettose, che nascondono un segreto sotto i loro lunghi mantelli. Guardiani delle antiche foreste del Monte Bianco, non esitano a giocare brutti scherzi a chi osa avvicinarsi ai loro territori, attraverso trappole ingegnose e letali.

E ancora i Monaci Fantasma di Subasio, condannati a vagare per l'eternità come anime tormentate: una punizione per aver tradito i loro voti sacri. I canti malinconici e le preghiere disperate di questi spettri risuonano fra le colline, creando un'atmosfera inquietante e ricca di mistero.