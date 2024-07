WhatsApp introduce i "Preferiti": ecco come cambia l'organizzazione delle chat

WhatsApp, l'app di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo, ha introdotto una nuova funzionalità pensata per migliorare l'esperienza degli utenti più attivi: i "Preferiti". Questa funzione, attualmente in fase di rilascio graduale e disponibile per tutti nelle prossime settimane, permette di organizzare e accedere rapidamente alle chat e ai gruppi più importanti, sia nella scheda Chat che nella scheda Chiamate.

L'utilizzo dei Preferiti è semplice e intuitivo: basta selezionare il filtro "Preferiti" nella schermata delle chat o nella scheda Chiamate e scegliere i contatti o i gruppi da aggiungere. Una volta aggiunti, questi appariranno in cima alla lista, facilitando l'accesso alle conversazioni più frequenti senza dover scorrere l'intera lista.

È possibile personalizzare ulteriormente l'ordine dei Preferiti e rimuovere quelli non più rilevanti accedendo a Impostazioni > Preferiti > Aggiungi ai preferiti. In questo modo, gli utenti possono adattare la funzione alle proprie esigenze e mantenere sempre a portata di mano le chat più importanti. Inoltre, rispetto all'opzione "fissa", la nuova funzione permetterà di inserire tra i preferiti più di tre conversazioni.

L'immagine scelta da Meta per introdurre la funzione Preferiti di WhatsApp

La funzione "Preferiti" si rivela particolarmente utile per chi utilizza WhatsApp in modo intensivo, sia per motivi personali che professionali. Grazie a questa nuova funzionalità, è possibile tenere traccia delle conversazioni più rilevanti, come quelle con familiari, amici stretti o colleghi di lavoro, e accedervi rapidamente senza doverle cercare tra le altre chat.

Inoltre, la possibilità di avere gli stessi Preferiti sia per le chat che per le chiamate semplifica ulteriormente l'organizzazione delle comunicazioni, offrendo un'esperienza utente più fluida e intuitiva. Si tratta dell'ultimo di una serie di aggiornamenti arrivati nelle ultime settimane: abbiamo infatti già visto l'opzione per avere foto e video in HD per impostazione predefinita e il miglioramento delle videochiamate con più partecipanti, condivisione schermo e qualità audio superiore.

E voi avete già provato la nuova funzione "Preferiti" di WhatsApp? Cosa ne pensate?