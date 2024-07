Il creatore di Silent Hill ha parlato della chiusura di Tango Gameworks

Keiichiro Toyama, creatore di Silent Hill, ha parlato della chiusura di Tango Gameworks nel corso di un'intervista, dicendo che quanto accaduto è forse legato a una questione di coerenza stilistica nei lavori del team fondato da Shinji Mikami.

"Non credo di essere nella posizione di dare dei consigli, ma penso che sia importante preservare lo stile dei propri giochi e mantenere un certo tipo di equilibrio in tal senso", ha detto Toyama, riferendosi probabilmente alle grandi differenze fra titoli come The Evil Within e Hi-Fi RUSH.

"Guardate FromSoftware: realizzano titoli differenti ma lo stile e alcuni aspetti dei loro prodotti rimangono gli stessi. Si tratta di un chiaro esempio di come uno studio possa avere successo: evitare di cambiare tutto ogni volta potrebbe essere la chiave per sopravvivere."