Metal Slug: Awakening ha una data di uscita su PC, iOS e Android: vediamo il trailer di lancio

Metal Slug: Awakening ha una data di uscita e un trailer di lancio: il gioco, prodotto da Tencent e basato sulla celebre serie SNK, sarà disponibile su PC, iOS e Android a partire da domani, 18 luglio, nel tradizionale formato free-to-play.

A differenza di altri recenti spin-off, Metal Slug: Awakening prova a riproprorre la formula classica della saga, con le sue entusiasmanti meccaniche action shooter ma uno stile grafico completamente rinnovato, coloratissimo e dinamico.

Non è tutto: Awakening include anche alcuni degli scenari originali di Metal Slug e una modalità cooperativa per quattro giocatori, nonché elementi inediti come una struttura in stile roguelike per rendere più accattivante l'impianto.

Stesse atmosfere ma una forma differente, insomma: scopriremo fra poche ore se questo tentativo targato Tencent sarà in grado o meno di rendere giustizia a questo grande classico firmato SNK.