Uno scienziato ha chiamato un nuovo ragno come una viverna di Monster Hunter e non è la prima volta che lo fa

Qual è il collegamento tra un ragno e una viverna volante in un gioco? Nessuno dei due ha gli occhi. Il Khezu, come potete vedere poco sopra, è una mostro bianco con un lungo collo, una larga bocca e totale assenza di occhi (il tutto perché passa il proprio tempo al buio quindi evolvendosi ha perso gli occhi). Il Khezu è uno dei mostri originali, presente sin dal primo Monster Hunter del 2004.

Gli scienziati sono persone serie, ma non sempre. Sono anche videogiocatori e ora uno di essi ha dato un nome a una nuova specie di ragno cinese. Si chiama Otacilia Khezu , ovvero come il Khezu di Monster Hunter, la viverna volante.

Non è la prima volta che accade

Come sottolineato da @SilencedVouivre su Twitter, lo stesso scienziato che ha dato il nome all'Otacilia Khezu ha dato il nome a una miriade di altri animali del mondo reale con riferimenti legati ai videogiochi e non solo. Tra questi, vi sono il Funny Valentine e il Gryo Zeppeli da Jojo's Bizarre Adventure. Rimanendo in casa Capcom, ha coniato il genus Rathalos prendendo ispirazione dall'omonimo mostro della saga Monster Hunter (che in questo caso ha gli occhi e li sa usare molto bene per darci la caccia).

Ovviamente questo scienziato non è l'unico al mondo a creare nomi basati su videogiochi e film. Ad esempio, esiste la farfalla Saurona (Il Signore degli Anelli, chiaramente), il Venomius Tomhardyi basato sul Venom di Tom Hardy e persino il serpente Tachymenoides Harrisonfordi basato sull'attore di Indiana Jones.