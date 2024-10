Sciopero attori dei videogiochi: arriva l'IA che paga per la voce dei doppiatori, ma la protesta non si placa

Ethovox , co-fondata dalla vincitrice del BAFTA Games Award Cissy Jones, sta sviluppando un modello di IA vocale completamente autenticato. Questo modello richiederà grandi quantità di dati vocali per consentire la creazione di repliche digitali delle voci, ma Ethovox si impegna a garantire che i doppiatori coinvolti siano pienamente consapevoli dell'utilizzo dei loro dati e ricevano una compensazione equa per il loro contributo.

La Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA) e l'azienda Ethovox hanno annunciato un importante accordo che mira a garantire la protezione e la giusta compensazione dei doppiatori nell'era dell'IA .

L'accordo tra SAG-AFTRA ed Ethovox

L'accordo tra SAG-AFTRA ed Ethovox prevede il pagamento di una tariffa per la sessione di registrazione e la condivisione degli introiti generati dall'utilizzo del modello di IA per tutta la sua durata. Si tratta di un passo significativo per garantire che i doppiatori non vengano sfruttati in un momento in cui la tecnologia potrebbe potenzialmente sostituirli.

Un'immagine dallo sciopero dei doppiatori

Duncan Crabtree-Ireland, direttore esecutivo nazionale e capo negoziatore di SAG-AFTRA, ha sottolineato l'importanza di una maggiore protezione contrattuale per i doppiatori nell'era dell'IA. L'accordo con Ethovox rappresenta un esempio positivo di come le aziende possano collaborare con i sindacati per garantire un utilizzo etico e responsabile dell'IA nel settore del doppiaggio.

Cissy Jones, CEO di Ethovox, ha ribadito l'impegno dell'azienda a dare priorità agli interessi dei doppiatori, offrendo loro la possibilità di scegliere se partecipare allo sviluppo dell'IA e garantendo loro il controllo sui propri dati vocali.

Questo accordo arriva in un momento delicato per il settore del doppiaggio, con i doppiatori di videogiochi ancora in sciopero per ottenere migliori condizioni di lavoro e una maggiore tutela nell'era dell'IA. L'intesa tra SAG-AFTRA ed Ethovox potrebbe rappresentare un modello da seguire per altre aziende del settore, contribuendo a creare un futuro in cui l'IA sia utilizzata in modo responsabile e a beneficio di tutti gli attori coinvolti.

Resta da vedere come questo accordo influenzerà le negoziazioni in corso tra i doppiatori di videogiochi e le case di produzione.