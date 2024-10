Il DLC con Ghostface di Mortal Kombat 1 ha una data di uscita, un trailer presenta il personaggio di Scream

Il contenuto aggiuntivo sarà disponibile a partire dal 19 novembre senza costi aggiuntivi per tutti coloro che hanno acquistato il Kombat Pack 2 (incluso nell'espansione Kaos Sovrano), mentre tutti gli altri potranno acquistarlo separatamente a partire dal 26 novembre . Non si è parlato nello specifico di prezzi, ma dovrebbe essere in linea con quello degli altri DLC dei personaggi, ovvero 7,99 euro.

I contenuti di Kaos Sovrano

Come accenannato in precedenza, Ghostface, così come i futuri personaggi in arrivo su Mortal Kombat 1, sarà incluso senza costi aggiuntivi nel Kombat Pack 2, a sua volta compreso nella maxi espansione Kaos Sovrano, che viene venduta a 49,99 euro. È disponibile anche una versione bundle da 59,99 euro che include anche i lottatori del DLC Kombat Pack 1.

L'espansione include un'espansione della storia con una nuova trama che segue eventi successivi a quelli del gioco base, con Liu Kang che affrona nuova sfide per riportare la pace dopo l'arrivo del Titano Havik. Sono presenti anche nuovi personaggi giocabili, nello specifico il già citato Ghostface, T-1000 da Terminator 2 e Conan il Barbaro, nonché Noob Saibot, Cyrax e Sektor dai vecchi capitoli di Mortal Kombat.