SEKIRO: Shadows Die Twice per la prima volta in forte sconto su Amazon Italia

Su Amazon Italia è disponibile un'offerta per SEKIRO: Shadows Die Twice in versione PS4 e Xbox One. Lo sconto segnalato da questa promozione del 19% rispetto al prezzo mediano. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo mediano indicato da Amazon è 40.55€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Segnaliamo anche che per lungo tempo il gioco non è stato in vendita su Amazon (quasi un anno) e che di rado cala sotto i 40€. Considerando che anche in digitale il prezzo non cala facilmente, consigliamo di sfruttare l'occasione se dovete ancora recuperare Sekiro. È venduto e spedito da Amazon.