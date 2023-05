Shadow of the Colossus su PS5: il problema delle texture in bassa risoluzione sembra risolto

Non ci sono state dichiarazioni ufficiali né aggiornamenti specifici al riguardo, ma sembra che su PS5 sia stato risolto il problema delle texture in bassa risoluzione che affliggeva Shadow of the Colossus giocato in retrocompatibilità.

La questione è stata messa in evidenza da un utente di Reddit, il quale ha anche pubblicato alcune immagini comparative tra prima e dopo per mostrare le effettive differenze emerse. Sembra che non si tratti di aggiornamenti specifici per Shadow of the Colossus, ma il problema pare sia stato risolto in seguito ad alcuni aggiornamenti di sistema di PS5.

In precedenza, il remaster di BluePoint del gioco di Fumito Ueda presentava alcuni problemi grafici su PS5, in particolare texture in bassa risoluzione affiancate ad altre in alta, o il passaggio da una risoluzione all'altra che creava del flickering in giro sulle ambientazioni del gioco.

Sembrava essere un problema legato al sistema di retrocompatibilità di PS5, e la cosa sembra essere stata risolta attraverso aggiornamenti di sistema della console, cosa che fa pensare che anche altri giochi PS4 possano aver giovato di questi update. Ricordiamo infatti che Shadow of the Colossus non ha ricevuto un upgrade specifico su PS5, rimanendo sostanzialmente la stessa versione vista su PS4 Pro.

Il gioco presenta due modalità grafiche: Performance a 60 fps e 1080p e Cinematic a 30 fps e 1440p, e tali caratteristiche rimangono anche su PS5, dove però, in precedenza, insorgevano questi problemi relativi alla risoluzione delle texture, che ora sembrano essere stati risolti.