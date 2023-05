Tekken 8: Harada elogia l'SSD di PS5, 'migliorerà l'esperienza dei giocatori'

Katsuhiro Harada - produttore di Tekken 8 - ha recentemente affermato che l'SSD di PS5 è il più importante dei fattori che garantiscono un miglioramento dell'esperienza di gioco all'interno del picchiaduro.

L'informazione arriva da PLAY Magazine, quindi il fatto che Harada citi solo PS5 e non Xbox Series X|S è probabilmente legato a quello (la rivista parla solo di PlayStation). In ogni caso, il produttore elogia l'SSD dell'attuale generazione di console di Sony.

Precisamente ha affermato: "Abbiamo alcuni obiettivi da raggiungere, ma uno dei principali è quello di sentirsi dire: 'Sono contento di aver comprato una nuova generazione di hardware, perché questo Tekken è veramente fantastico e innovativo'."

"Se hai un sacco di soldi, sei ricco, per esempio, e puoi comprare un PC di fascia alta, allora puoi rendere la grafica bella quanto vuoi. Ma con una console standardizzata alla quale chiunque può accedere a un prezzo ragionevole, credo si possa dire che è incredibile che si possa raggiungere tale livello di dettaglio grafico. L'SSD di PS5 è probabilmente la cosa più importante che farà evolvere l'esperienza del giocatore nel gioco."

Purtroppo Harada non ha spiegato nel dettaglio in che modo l'SSD di PS5 sarà utilizzato per "migliorare l'esperienza del giocatore" in Tekken 8, ma supponiamo che uno dei modi sia rendere molto più rapido l'avvio di una nuova partita dopo una vittoria o una sconfitta.

Vi ricordiamo poi che Crossplay e Rollback Netcode sono stati confermati da Harada.