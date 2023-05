Netflix: serie TV e film più visti in Italia, la Top 10 al 30 aprile 2023 dice addio a Mare Fuori

Netflix ha reso disponibili le nuove classifiche settimanali delle serie TV e dei film più visti in Italia. Precisamente, ora possiamo vedere quelle dedicate ai giorni intercorsi tra il 24 e il 30 aprile 2023. Partiamo subito con la Top 10 delle serie TV più viste in Italia al 30 aprile 2023:

Benvenuti ad Eden - Stagione 2 The Diplomat - Stagione 1 Palpito - Stagione 2 L'estate in cui imparammo a volare - Stagione 2 La famiglia dei diamanti - Stagione 1 The Night Agent - Stagione 1 Palpito - Stagione 1 L'infermiera - MiniSerie The Rookie - Stagione 2 The Rookie - Stagione 1

Tra le prime novità della classifica delle serie TV vi è un'assenza: dopo mesi e mesi scompare dalla Top 10 Mare Fuori. The Night Agent, inoltre, perde in un solo colpo parecchie posizioni, passando dalla prima alla sesta. Le novità sono in realtà poche, con solo La famiglia dei diamanti e L'infermiera che arrivano in Top 10 su Netflix in Italia per la prima volta.

Top 10 delle serie TV più viste in Italia al 30 aprile 2023

Vediamo invece ora la Top 10 dei film più visti su Netflix in Italia al 30 aprile 2023:

Belli Ciao Aka Guida Turistica per Innamorarsi La stretta del passato Con Tutto il Cuore The Last Kingdom Sette Re Devono Morire Murder Mystery 2 I Migliori Giorni Bacio! Bacio!

Per quanto riguarda la classifica dei film, le novità della settimana sono Belli Ciao, Aka, La stretta del passato e Bacio! Bacio!. In totale, ci sono tre film italiani in classifica su Netflix. Il maggio successo è ancora Murder Mystery 2 (5 settimane in Top 10), seguito da I migliori Giorni (4 settimane) e da The Last Kingdom Sette Re Devono Morire (tre settimane). Il resto delle non-novità è in Top 10 da 2 settimane.

Top 10 dei film più visti su Netflix in Italia al 30 aprile 2023

Vi lasciamo per confronto ai dati della settimana precedente.