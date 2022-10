Shadow: tutti i dettagli sul lancio del Power Update per il Cloud gaming

Il servizio di cloud computing Shadow ha svelato tutti i dettagli del Power Upgrade, pensato espressamente per il cloud gaming. Si tratta di una nuova configurazione molto performante, pensata per dal ai giocatori il massimo delle prestazioni, senza dover acquistare un nuovo PC.

Vediamo la configurazione:

Una CPU AMD EPYC 7543P con 4 core e 8 thread

La potenza di una GPU di fascia alta, con una NVIDIA RTX A4500 (una scheda di classe NVIDIA GeForce RTX 3070 pensata per i professionisti)

16GB di RAM

Connessione in fibra integrata da 1Gbps

Shadow ha anche annunciato che al lancio la configurazione offrirà solo le GPU Nvidia RTX A4500, ma che successivamente arriveranno altre GPU di Nvidia e AMD.

Leggiamo altri dettagli tratti dal comunicato stampa ufficiale:

Il Power Upgrade è disponibile al prezzo di €14.99 al mese, oltre alla quota base di abbonamento mensile di €29.99. Gli utenti possono anche aggiungere ulteriori opzioni di archiviazione, facilmente aggiornabili fino a 5TB.

Se non sei uno dei primi fortunati utenti di Power Upgrade, non preoccuparti: è ancora disponibile in quantità limitate! E ricorda: ulteriori slot di Power Upgrade saranno disponibili a novembre e continuamente su base regolare. Gli utenti saranno aggiornati via via email e attraverso i canali social di Shadow, quindi rimanete sintonizzati!

Il lancio del Power Upgrade è solo la punta dell'iceberg

La pubblicazione del Power Upgrade è un momento importante per la società, ma non è tutto quello a cui SHADOW sta lavorando.

Durante il keynote, SHADOW ha promesso di rendere disponibile il servizio Shadow a un maggior numero di utenti e ha mantenuto la parola ; i servizi sono ora disponibili per oltre 120 milioni di utenti aggiuntivi, poiché Austria, Canada, Svezia, Danimarca e Italia si sono unite al #TeamShadow in queste ultime settimane. Inoltre tutte queste nazioni beneficeranno del Power Upgrade a partire dal 26 ottobre. La spagna si unirà al #TeamShadow nelle prossime settimane.

Dietro le quinte, sono attualmente in fase di finalizzazione due migrazioni complete: l'infrastruttura back-end viene migrata su una nuova piattaforma tecnologica interna (la Core Business Platform), per una maggior sicurezza, più funzionalità e un'0interfaccia cliente completamente ridisegnata. Nel frattempo Nel frattempo SHADOW sta migrando fisicamente tutti i suoi server globali sulle infrastrutture OVHcloud. Questa mossa promette un processo più efficiente dal punto di vista energetico e rispettoso dell'ambiente.

"Sono passati quattro anni dall'ultima volta che abbiamo proposto una nuova configurazione a causa di carenze di componenti e altri problemi. La pubblicazione del Power Update è il simbolo del nuovo capitolo in cui SHADOW sta per entrare: vogliamo offrire nuovi prodotti, nuove funzionalità e soddisfare tutte le aspettative dei nostri clienti. Soprattutto siamo stati in grado di realizzare quanto promesso a maggio," ha dichiarato Eric Sèle, CEO of SHADOW. "Siamo particolarmente orgogliosi ed entusiasti di tutto questo e non vediamo l'ora che i clienti ci dicano cosa pensano del Power Upgrade."

"Sono orgoglioso di tutto il lavoro svolto dal team di SHADOW. Sono successe tante cose da quando ci siamo uniti al progetto! SHADOW sta procedendo a spron battuto e ciò che stiamo offrendo qui è solo l'inizio di tutto ciò che miriamo a realizzare. Non vediamo l'ora di vedere che cosa ci attende in futuro!", ha aggiunto Octave Klaba, Shadow's Chairman.