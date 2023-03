Sherlock Holmes: The Awakened, svelati i requisiti di sistema ufficiali

Dopo aver annunciato la data di uscita e i dettagli delle varie edizioni di Sherlock Holmes: The Awakened, la pagina Steam della versione PC del gioco è stata aggiornata e ora riporta i requisiti di sistema minimi e raccomandati, che abbiamo elencato di seguito.

Minimi

Sistema operativo: Windows 10 64bit

Processore: Intel Core i5-3470 or AMD Ryzen 3 1200

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 770, 4 GB or AMD Radeon R9 380, 4 GB

Consigliati

Sistema operativo: Windows 10 64bit

Processore: Intel Core i7-6700 or AMD Ryzen 5 2600

Memoria: 12 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1060, 6 GB or AMD Radeon RX 590, 8 GB

Come possiamo vedere si tratta di requisiti piuttosto abbordabili, dato che quelli consigliati richiedono semplicemente una GTX 1060 da 6GB di VRAM o una Radeon RX 590 da 8GB, e 12GB di RAM. Va detto in ogni caso che non sono stati specificati i target di risoluzione, framerate e preset grafici raggiunti con tali configurazioni e probabilmente per giocare in 4K e dettagli al massimo sarà necessario un PC ben più performante. Inoltre, stranamente non è stato indicato lo spazio di archiviazione necessario per l'installazione.

Sherlock Holmes: The Awakened sarà disponibile dall'11 aprile 2023, anche per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch. Ecco i dettagli delle varie edizioni disponibili al lancio.