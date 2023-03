Festa della Donna, Hideo Kojima e il suo team rendono omaggio a una tradizione italiana

Hideo Kojima e il suo team di Kojima Productions hanno voluto celebrare la Festa della Donna rendendo omaggio a una tradizione italiana, quella del dono delle mimose, che a quanto pare il game designer giapponese e suoi collaboratori conoscono bene.

"L'8 marzo è la giornata stabilita dalle Nazioni Unite per celebrare le donne e i loro molteplici traguardi", si legge nel post. "In Italia è anche la giornata delle mimose, ed è tradizione per gli uomini regalare questi fiori alle donne come segno di gratitudine."

La foto che vedete qui sotto ritrae appunto le componenti femminili dello studio con un enorme mazzo di mimose che gli è stato regalato dai colleghi di Kojima Productions.

Celebrazioni a parte, le attività negli uffici di Kojima Productions procedono a pieno regime, e infatti pochi giorni fa Hideo Kojima ricevuto la visita di Aaron Greenberg e gli Xbox Game Studios per parlare di cloud.