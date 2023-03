Sherlock Holmes The Awakened, un trailer racconta l'inizio dell'amicizia con Watson

Il nuovo trailer di Sherlock Holmes The Awakened racconta l'inizio dell'amicizia con Watson e la formazione dell'iconica coppia, alle prese in questo caso con una faccenda che tuttavia trascende i confini e le regole comuni per abbracciare i miti di Cthulhu.

In uscita l'11 aprile, Sherlock Holmes The Awakened racconterà infatti un'avventura diversa dal solito per il celebre investigatore, un racconto dai tratti lovecraftiani che tuttavia non è inedito, visto che si tratta del remake di un titolo pubblicato originariamente nel 2007.

"Visto che Sherlock ha a che fare con divinità oscure, mostri, culti e dilemmi relativi alla sua stessa esistenza, Watson funge spesso da punto di ancoraggio per evitare che l'investigatore scivoli nella follia una volta per tutte", ha spiegato Frogwares.

"Tuttavia non potevamo dipingere Watson come una figura bidimensionale, una rete di salvataggio senza difetti, e così in questa nuova versione della storia ci focalizzeremo sul rapporto fra i due personaggi più che sugli orrori lovecraftiani."

Curioso crossover fra Sherlock Holmes e i racconti di H.P. Lovecraft, The Awakened ci vedrà indagare su di una serie di misteriose sparizioni che sembrano legate a un culto misterioso e antico, quello di Cthulhu.