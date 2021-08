Shovel Knight Pocket Dungeon, nuovo trailer su Nintendo Switch

Shovel Knight Pocket Dungeon è stato mostrato in azione su Nintendo Switch con un nuovo trailer durante l'Indie Showcase trasmesso pochi minuti fa. Il gioco uscirà su PS4 e Switch nel corso di quest'anno.

Capace di vendere 2,5 milioni di copie, Shovel Knight si è confermato un brand di successo e il team di sviluppo non ha perso tempo nel realizzare svariati spin-off, in questo caso un titolo in stile Puzzle Quest.

Con la possibilità di controllare ben dieci differenti personaggi, dovremo affrontare orde di nemici muovendoci sul tradizionale tabellone a blocchi e ricorrere a spettacolari mosse speciali per eliminarli.

Shovel Knight Pocket Dungeon includerà una campagna in single player, ma anche un multiplayer competitivo per due giocatori e altri contenuti ancora.