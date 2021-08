Metal Slug Tactics annunciato per Nintendo Switch, primo video di gameplay

Nel corso dell'Indie World l'editore DotEmu ha annunciato che l'attesissimo Metal Slug Tactics uscirà anche su Nintendo Switch. Contestualmente è stato pubblicato anche il primo video di gameplay del gioco, che finalmente è possibile vedere in azione in tutta la sua gloriosa e coloratissima pixel art.

Per chi non lo conoscesse, Metal Slug Tactics è uno strategico tattico basato sulla serie di run'n'gun che tanto successo a riscosso in sala giochi negli anni '90 e nei primi anni 2000. Annunciato in precedenza solo per PC, ha guadagnato oggi un'altra versione. Potremo giocarci su entrambe le piattaforme a partire dall'inizio del 2022, in data ancora da destinarsi.

Nel filmato possiamo vedere i protagonisti: Marco, Eri, Fio e Tarma che combattono su diversi scenari, contro alcuni dei nemici più iconici della serie. A condire il tutto ci pensa anche l'apparizione di un gigantesco boss sul finale del video, che non solo conferma la presunta qualità del gioco, ma anche l'ottimo lavoro di adattamento.