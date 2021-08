Tetris Effect: Connected: data d'uscita ufficiale della versione Nintendo Switch

Durante il recente Indie World è stata annunciata la versione Nintendo Switch di Tetris Effect: Connected, con tanto di data d'uscita ufficiale: 8 ottobre 2021. Trattandosi di un'ottima versione di un classico intramontabile, è sicuramente un'ottima notizia per i possessori della console ibrida di Nintendo.

Per chi non lo conoscesse, Tetris Effect: Connected è sostanzialmente una versione incentrata sul multiplayer di Tetris Effect, di cui comunque riprende tutte le modalità e le dinamiche. Se vi stuzzica l'idea di giocare a un Tetris sotto acido, segnatevi l'arrivo del gioco.

Tetris Effect: Connected è Tetris come non l'hai mai visto, sentito o provato prima. Si tratta di una splendida reinterpretazione incredibilmente avvincente, unica e mozzafiato di uno dei rompicapo più popolari di sempre, realizzata dagli autori del pluripremiato Rez Infinite e del leggendario rompicapo Lumines.

Musica, sfondi, suoni, effetti sonori e ogni altro elemento, inclusi i Tetrimini stessi, pulsano, ballano, luccicano ed esplodono in perfetta sincronia con il tuo modo di giocare, trasformando gli oltre trenta livelli e le oltre dieci modalità in un'esperienza da riprovare tantissime altre volte. Una sfida per la mente e una festa per tutti i sensi, Tetris Effect è una scusa perfetta per giocare di nuovo a Tetris... ancora una volta... e ancora, e ancora, ancora, ancora, ancora, ancora, ancora, ancora, e..."