Abandoned: fail clamoroso o esperimento promozionale di successo?

Abandoned doveva essere mostrato ieri con un primo trailer pubblicato nell'ambito della misteriosa Realtime Experience, un'app per PS5 creata da Blue Box Game Studios come inedito veicolo promozionale per il gioco.

Ebbene, ci sono stati problemi imprevisti e del gioco ancora non c'è traccia, il che porta a chiedersi se tutta questa operazione sia un fail clamoroso oppure l'esperimento comunicativo di maggior successo degli ultimi anni.

Hasan Kahraman, ad oggi il volto di Abandoned.

Riassumere quanto accaduto finora per l'ennesima volta sarebbe stucchevole, dunque la facciamo estremamente breve: c'è questo team di sviluppo spuntato dal nulla che sta realizzando un titolo in esclusiva per PS5 e ha deciso di presentarlo non con un tradizionale trailer, bensì con un'app dedicata per la console Sony.

Una situazione quantomeno insolita, che insieme a una serie di indizi lasciati dallo studio in questione, in maniera fintamente ingenua, ha scatenato le teorie secondo cui Abandoned sia in realtà Silent Hill.

Hideo Kojima ha quantomeno partecipato alla trollata.

Hasan Kahraman, il giovane capo di Blue Box Game Studios, ha smentito di recente questi rumor, dicendo che peraltro hanno influenzato negativamente i lavori e dando appuntamento a tutti al 10 agosto per la conferma di quanto detto.

Peccato che appunto l'app ancora non funzioni a svariate ore dall'orario stabilito per la presentazione del gioco, e la cosa abbia creato nuovamente un certo buzz sui social network attorno al progetto, alla sua legittimità e alle inevitabili voci circa la possibilità che si tratti di una trovata di Konami per rivelare appunto il loro prossimo gioco, che si tratti di Silent Hill o Metal Gear Solid.

Comunque vadano le cose, Kahraman e il suo team si sono fatti una pubblicità enorme ma stanno giocando col fuoco. Difficile a questo punto che il grosso degli utenti possa perdonare a questo studio indipendente un eventuale reveal al di sotto delle aspettative, sempre che non si decida all'ultimo momento di rinviarlo ulteriormente.

Oppure, chissà, magari davvero Konami ha fatto le cose per bene, Hideo Kojima è stato al gioco con i suoi follow sui social e quello che verrà fuori dalla Realtime Experience di Abandoned sarà davvero ciò che tanti giocatori, seppur segretamente, sperano che sia. Voi che ne pensate? Parliamone.