Shovel Knight: Shovel of Hope DX è l’edizione rimasterizzata del primo episodio

Yacht Club Games ha annunciato Shovel Knight: Shovel of Hope DX, l'edizione rimasterizzata di Shovel Knight . Parliamo del primo capitolo della serie con protagonista il cavaliere armato di pala. Pare che uscirà solo su PC e sarà pubblicato su Steam . Per ora non ci sono altre piattaforme, anche se per il futuro non si può dire. Non c'è nemmeno una data d'uscita. Insomma, il progetto è tutto da svelare.

Le novità

Considerando che Shovel Knight è un platform action 2D con grafica in pixel art, per "rimasterizzazione" si intende soprattutto che sarà arricchito da nuovi contenuti. La descrizione ufficiale elenca molte novità: 20 personaggi giocabili, una modalità multiplayer online, l'opzione rewind e l'aggiunta degli stati di salvataggio.

Insomma, sembra avere qualcosa un po' per tutti, ma soprattutto per quelli che si approcciano alla prima volta al gioco e non vogliono ritrovarsi di fronte a un'esperienza troppo ostica.

Vediamo ora quali sono le caratteristiche principali di Shovel Knight: Shovel of Hope DX: è possibile giocare con uno di 20 personaggi ognuno con stili di gioco unici; la modalità multiplayer online consente di giocare con persone di tutto il mondo; saranno presenti tutti i contenuti delle versioni precedenti, compresi i livelli di sfida, cavaliere personalizzato e Battle Ghost Arena (c'è anche la modalità in 3D stereoscopico); per la prima volta il giocatore potrà usare il potere di Rewind per perfezionarsi, o usare un salvataggio di stato per riprendere esattamente da dove aveva lasciato; sono infine stati aggiunti oltre 300 cheat classici che stravolgono il gameplay e permettono di personalizzare l'esperienza, attivabili nella quantità desiderata.

Lo studio di sviluppo Yacht Club Game ha anche annunciato che sta sviluppando un nuovo Shovel Knight, per la gioia degli appassionati di questo strambo personaggio.