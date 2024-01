Skull and Bones, in arrivo un documentario sulla turbolenta storia del gioco Ubisoft

Skull and Bones sarà protagonista di un documentario realizzato da IGN e dedicato alla turbolenta storia del gioco Ubisoft, disponibile a partire dal 4 febbraio: solo pochi giorni prima rispetto al debutto ufficiale del titolo su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Annunciato originariamente nel 2017, Skull and Bones è nato come uno spin-off di Assassin's Creed: un progetto che prova a costruire un'intera esperienza attorno alla navigazione e alle battaglie fra pirati in mare aperto, arricchendo questo impianto con nuovi elementi.

Lo sviluppo è però stato piuttosto travagliato, le finestre di uscita sono state annunciate e posticipate letteralmente per anni, fino a giungere a questo febbraio, quando Skull and Bones farà finalmente il proprio esordio.