PlayStation Plus: l'annuncio dei giochi 'gratis' di febbraio è alle porte, ecco data e orario

Gennaio è ormai agli sgoccioli e di conseguenza presto verranno presentati i nuovi giochi per PS5 e PS4 che saranno disponibili senza costi aggiuntivi per tutti gli abbonati a PlayStation Plus Essential, Extra e Premium a febbraio 2024. Per quanto non ci siano delle tempistiche ufficiali, non è affatto difficile prevedere la data e l'orario dell'annuncio da parte di Sony.

La compagnia giapponese, infatti, da anni adotta una programmazione schematica e rigida per tutto ciò che riguarda il suo servizio di punta. Nello specifico, per quanto riguarda i giochi del PS Plus Essential vengono annunciati il mercoledì pomeriggio antecedente al primo martedì del mese successivo. Salvo imprevisti, dunque la data da segnare sul calendario è quella di mercoledì 31 gennaio 2024, alle 17:30 italiane.