Skull and Bones, un video illustra il gameplay del gioco Ubisoft

Durante i The Game Awards 2023 la casa francese ha infatti annunciato che Skull and Bones sarà disponibile a partire dal 16 febbraio 2024 , ponendo fine alle tante voci sui problemi relativi allo sviluppo dello spin-off di Assassin's Creed .

Skull and Bones è protagonista di un video della durata di ben dieci minuti, in cui vengono approfondite le meccaniche che regolano il gameplay del gioco Ubisoft, che da qualche ora ha finalmente una data di uscita ufficiale.

Come funziona Skull and Bones?

La parte dell'esperienza legata alle battaglie navali è ben chiara, del resto si tratta dell'elemento che il nuovo titolo Ubisoft ha preso in prestito dalla già citata serie di Assassin's Creed, cercando di rendere in maniera ancora più spettacolare le navi impegnate a combattere in mare aperto.

Al di là dell'azione, avremo però a disposizione numerose possibilità per la personalizzazione del battello e della ciurma, segreti da scoprire, potenziali alleati con cui stringere accordi e in ultimo una trama che ci vedrà intenti a guadagnare un'enorme quantità di denaro e gloria.