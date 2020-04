Sky: Figli della Luce disponibile gratis su Google Play Store

I giochi gratis sono sempre ben accetti, non è vero? Ma quando ad essere regalati sono degli ottimi giochi, allora il download è praticamente obbligatorio. Sarete felici di sapere dunque che Sky: Figli della Luce è ora disponibile gratis su Google Play Store per un periodo di tempo limitato.

Neanche a dirlo, dovreste mettere in pausa la lettura di questa notizia, prendere il vostro smartphone android, accedere al Google Play Store, cercare Sky: Figli della Luce nella barra dalla ricerca, e scaricarlo; al più aggiungerlo alla vostra raccolta, se vorrete poi metterlo in download gratuitamente in un secondo momento. I giochi gratis sono giochi gratis.

Non lo stiamo dicendo perché non abbiamo di meglio da fare: lo scorso luglio 2019 Vincenzo Lettera recensì proprio Sky: Figli della Luce, come ricorderete, assegnandogli un ottimo 8.5 come voto finale. La recensione di Sky: Figli della Luce è già disponibile sulle nostre pagine, se volete dargli un'occhiata. Lo ribadiamo: il gioco è ora gratis sul Google Play Store, ma solo momentaneamente, per un periodo di tempo limitato. Approfittate di questa generosità, perché poi tornerà a pagamento.

Ecco il commento di Vincenzo Lettera, presente nella recensione del titolo mobile in questione: "In Sky, sebbene sia possibile affrontare gran parte del viaggio da soli, non interagire con gli altri vuol dire rinunciare a una fetta importante dell'esperienza. L'ultima opera di Thatgamecompany è costruita attorno alla sua componente sociale, e il rapporto tra le persone è legato tanto ai sistemi di gioco quanto alla trama e al suo sottotesto. Sky prova a volare altissimo ma viene trascinato verso il basso da controlli spesso scomodi e da frequenti rallentamenti dovuti in buona parte all'hardware su cui ha debuttato. In attesa di una conversione su PC e console, questo piccolo e imperfetto gioiellino resta uno dei giochi più originali, affascinanti e artisticamente ricercati mai pubblicati su piattaforme mobile, e solo per le emozioni che riesce a regalare merita il vostro tempo".