Sky: Figli della Luce, il lussuoso artbook The Art of Sky è disponibile in prenotazione

thatgamecompany ha annunciato The Art of Sky, un lussuoso artbook da oltre 260 pagine dedicato a Sky: Figli della Luce. Il volume è disponibile in prenotazione presso lo shop ufficiale del team, al prezzo di 125 dollari. Sì, spediscono anche in Italia.

Capace di totalizzare 100 milioni di download su mobile, Sky: Figli della Luce è approdato qualche tempo fa anche su PlayStation e Nintendo Switch, così da portare l'affascinante esperienza su nuove piattaforme.

"Il viaggio di Sky: Figli della Luce è un'esperienza a cui sono profondamente legato, e vederla riflessa in The Art of Sky rappresenta un onore", ha dichiarato Jenova Chen, CEO e creative director di thatgamecompany.

"I nostri personaggi e i nostri mondi, creati dallo stimato team di designer di thatgamecompany, sono il cuore pulsante del successo che abbiamo ottenuto. Mentre celebriamo il quinto anniversario di Sky, questo artbook è un tributo alla nostra passione collettiva per la bellezza in tutte le sue forme, per la connessione umana e per l'innovazione."