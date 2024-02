Dragon's Dogma 2: Capcom ha inviato un simpatico biglietto di San Valentino ai content creator

Capcom ha inviato ad alcuni content creator e giornalisti un simpaticissimo biglietto di San Valentino a tema Dragon's Dogma 2 che gioca sulla natura del protagonista del gioco e il suo legame con un drago.

Come possiamo vedere nel tweet postato da Jez Corden di Windows Central, la parte frontale del biglietto biglietto recita "Devi essere un drago...", continuando con "...perché hai rubato il mio cuore" una volta aperto, mostrando l'illustrazione dell'Arisen con un bel buco fiammeggiante in mezzo al petto circondato da dei graziosi cuoricini.

Per chi conosce un minimo la storia della serie Dragon's Dogma si tratta di una gag in grado sicuramente di strappare un sorriso. Per tutti gli altri, faremo un rapido riassunto (per quanto chiaramente non è la stessa cosa): il protagonista dei giochi della serie Capcom è l'Arisen, ovvero un essere speciale il cui cuore viene letteralmente strappato dal petto da un drago, da qui la battuta a tema San Valentino del biglietto.