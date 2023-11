La smart TV LG OLED 42 pollici in 4K 120 Hz con VRR è in forte sconto su Amazon

Oggi è il Cyber Monday, ovvero l'ultimo giorno di promozioni speciali di Amazon Italia per il periodo del Black Friday 2023. Moltissime promozioni degli ultimi giorni continuano a essere attive e, inoltre, arrivano nuove offerte. Tra le varie che ci sentiamo di consigliarvi troviamo anche la Smart TV LG OLED evo da 42 pollici serie C3 2023. Lo sconto segnalato è del 30% rispetto al prezzo consigliato. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite i box qui sotto. Il prezzo consigliato indicato da Amazon è 1.599€. Il prezzo attuale è il migliore di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

La Smart TV LG OLED evo da 42 pollici serie C3 2023 dispone di pixel auto-illuminanti per immagini colorate e dettagliate. Monta un processore α9 GEN6 con AI che migliora le scene con la mappatura dei toni dinamica su 20.000 zone per fotogramma. Supporta Dolby Vision IQ e Dolby Atmos, per ottimizzare qualità grafica e sonora. Inoltre, è perfetto anche per il gaming grazie a quattro porte HDMI 2.1 per giocare in 4K e 120fps con VRR e Dolby Vision. Dispone anche di un menù dedicato per tutte le impostazioni di gioco.