Tanti auguri Sega Dreamcast: la console oggi compie 25 anni

Il motivo è presto detto: nonostante le indiscutibili qualità, il Dreamcast si è rivelato un flop commerciale nonostante i numerosi tagli di prezzo adottati da Sega per renderla più appetibile al pubblico, con le scarse vendite che causarono delle gravi perdite per l'azienda, che infine decise di cessare definitivamente la produzione a marzo del 2001, meno di tre anni dopo dal lancio.

Lanciato in Giappone il 27 novembre dell'ormai lontano 1998 , il Dreamcast fa parte delle sesta generazione di console, la stessa di PlayStation 2, GameCube e la prima Xbox. È stata anche l'ultima console prodotta da Sega, che successivamente ha abbandonato questo segmento del mercato per diventare una software house.

Una vita breve, ma che line-up!

Al netto dell'insuccesso commerciale, chiunque abbia posseduto o possiede ancora un Sega Dreamcast ha ricordi sicuramente positivi della console, grazie al gran numero giochi, esclusivi e non, di altissima qualità che ha ospitato, come Shenmue 1 & 2, Jet Set Radio, Sonic Adventure 2, Crazy Taxi, Soulcalibur, Phantasy Star Online e Skies of Arcadia, giusto per citarne alcuni.

La console inoltre presentava alcune caratteristiche innovative che successivamente vennero riutilizzate da case concorrenti, come ad esempio i grilletti posteriori del pad e il modem integrato per navigare in rete e giocare online.

Insomma, parliamo di una console davvero molto valida per l'epoca, ma forse fin troppo in anticipo sui tempi e penalizzata da alcune strategie commerciali con il senno di poi poco lungimiranti.