SNK annuncia una nuova console in arrivo nel 2021, un nuovo Neo Geo?

SNK ha annunciato a sorpresa una nuova console, a quanto pare in arrivo nel 2021 e ancora da presentare da parte della compagnia del Neo Geo, ma il tweet ufficiale comunica la cosa in maniera molto chiara, sebbene ancora senza alcun dettaglio al riguardo.

Nell'immagine si legge "Chi è il miglior giocatore?", mentre il messaggio all'interno del tweet riporta la novità in questione: "Una nuova console da SNK è in arrivo nel 2021! In sistema che risponde ai bisogni sia dei fan appassionati che degli utenti console più esigenti!"

Difficile capire precisamente di cosa possa trattarsi: messa così, sembra essere una vera e propria console da gioco che tuttavia ha a che fare con i titoli classici del catalogo SNK Neo Geo. Non è facile interpretare cosa intenda la compagnia con "fan appassionati" e "console gaming enthusiast", ma nell'intersezione tra questi tipi di utenti a quanto pare si cela il segreto della nuova console.

È piuttosto difficile che possa trattarsi di una console standard da lanciare sul mercato: non c'è spazio per l'uscita di una nuova macchina di tale tipo, specialmente se supportata da una compagnia piuttosto limitata, a questo punto, come SNK. L'idea più verosimile è che si tratti di una macchina votata all'emulazione, in particolare dei titoli SNK, come una sorta di mini console che potrebbe però avere delle caratteristiche innovative.

Da questo punto di vista, risalta l'uso del simbolo del Wi-Fi visibile nell'immagine del tweet e il riferimento al "miglior giocatore", che potrebbero essere riferimenti al multiplayer online competitivo. Potrebbe dunque essere una console in grado di far funzionare i giochi SNK storici e farli andare in multiplayer online attraverso connessione internet, ma attendiamo di saperne di più.

Tra le recenti novità sulla compagnia, peraltro, per rimanere in tema di stranezze, è emerso che SNK ora è posseduta per il 33% dal Principe ereditario dell'Arabia Saudita. Tempo fa è stato annunciato anche Neo Geo MVSX, un vero cabinato con 50 giochi SNK a partire da 399 dollari.