Kojima Productions, annunci in arrivo domani per il quinto anniversario?

Kojima Productions ha in serbo qualche sorpresa per domani, 16 dicembre 2020, in occasione del quinto anniversario del team di sviluppo, per cui l'account Twitter ufficiale raccomanda di tenere d'occhio i vari account social della compagnia nelle prossime ore per novità o annunci.

Il team fondato da Hideo Kojima compie cinque anni proprio domani, 16 dicembre 2020, ovviamente per quanto riguarda il percorso da compagnia indipendente, visto che il marchio all'interno di Konami esisteva invece già da diverso tempo.

Per celebrare al meglio, sembra che ci siano interessanti novità in arrivo da parte di Kojima Productions, precisamente alle ore 6:00 del mattino in Italia, direttamente sui canali social della compagnia, ma ovviamente le riporteremo appena saranno state diffuse.

Partono chiaramente le speculazioni su quelli che potrebbero essere i contenuti di queste novità, forse un annuncio su un nuovo gioco in sviluppo o qualche aggiornamento. In effetti, il tweet riporta letteralmente "eccitanti aggiornamenti", ma questo riguarda probabilmente lo stato dei lavori all'interno del team.

Che ci sia un nuovo gioco in sviluppo presso Konami Productions è ufficiale, considerando che ci sono assunzioni per il progetto in corso già da tempo e pare si siano svolte anche registrazioni per la colonna sonora, dunque potrebbe trattarsi dell'annuncio di questo, ma potrebbe essere anche una qualche semplice iniziativa per festeggiare l'anniversario.

Quando c'è di mezzo Hideo Kojima possiamo aspettarci di tutto, dunque ci conviene tenere d'occhio i canali social di Kojima Productions domani mattina, 16 dicembre 2020, alle ore 6:00 in punto.