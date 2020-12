Collection of SaGa Final Fantasy Legend: un trailer annuncia che è disponibile

Collection of SaGa Final Fantasy Legend per Nintendo Switch è disponibile da oggi su Nintendo eShop, come ci ha ricordato il classico trailer di lancio, che trovate in testa alla notizia.

Come saprete si tratta di una raccolta che comprende Final Fantasy Legend, Final Fantasy Legend II e Final Fantasy Legend III, i tre Final Fantasy usciti su Game Boy. Leggiamo altri dettagli tratti dal comunicato stampa ufficiale:

COLLECTION of SaGa FINAL FANTASY LEGEND è un ottimo punto di ingresso all'imperdibile serie creata da Akitoshi Kawazu, incluso il primo della serie SaGa, THE FINAL FANTASY LEGEND, uscito nel 1990 su Game Boy. Gli appassionati di GDR possono godersi una riproduzione fedele di questi classici a 8 bit in un'avventura rivoluzionaria e nostalgica attraverso mondi fantastici in cui affronteranno mostri, esploreranno città e vivranno storie classiche. La raccolta offre inoltre diversi miglioramenti all'utilizzabilità e nuove caratteristiche che arricchiscono l'esperienza di gioco, tra cui un incremento di velocità dei personaggi, ingrandimento regolabile, modalità grafica Retro, musiche e illustrazioni commemorative.

In questa raccolta aggiornata, i giocatori possono godersi anche un brano speciale dell'anniversario, Across the "Sa・Ga", composto da Kenji Ito, otto sfondi di gioco e testi in giapponese o inglese. THE FINAL FANTASY LEGEND è stato il primo RPG realizzato per Game Boy e in suo onore sarà possibile scollegare i controller Joy-Con e tenere la console in verticale, utilizzando i comandi su schermo per replicare l'esperienza autentica in stile Game Boy.

COLLECTION of SaGa FINAL FANTASY LEGEND è disponibile in digitale per Nintendo Switch tramite il Nintendo eShop di Nintendo Switch.