Sonic Colours: Ultimate, rinviata l'uscita delle versioni retail in Europa

Sega ha annunciato che le versioni retail di Sonic Colours Ultimate, previste per il 7 settembre, sono state rimandate a data da definirsi. Il rinvio tuttavia non riguarda le copie digitali, che saranno disponibili al lancio come da programma.

L'annuncio è arrivato con un post sul profilo Twitter ufficiale della compagnia, dove spiega che a causa di "problemi logistici imprevisti" le versioni retail della standard edition e della Keyring edition (che include il portachiavi di Baby Sonic) arriveranno più tardi del previsto in tutti i territori EMEA, ad eccezione di Australia e Nuova Zelanda. Per il momento non è stata annunciata una nuova data di lancio per le versioni scatolate di Sonic Colours: Ultimate, ma Sega promette che maggiori dettagli in merito arriveranno presto.

Sonic Colours: Ultimate è la versione rimasterizzata e definitiva per PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch di Sonic Colours, uscito nel lontano 2011 su Wii, e includerà controlli aggiornati, una nuova modalità e ovviamente miglioramenti alla grafica e perfomance.

In questa avventura Sonic deve salvare la razza aliena Wisps dalle grinfie di Eggman e per farlo dovrà affrontare i pericoli nascosti in un gigantesco parco divertimenti interstellare. Per maggiori dettagli vi consigliamo di leggere la nostra anteprima di Sonic Colours: Ultimate.