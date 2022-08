Sonic Frontiers, dimensioni quasi doppie rispetto a Sonic Forces

Le dimensioni di Sonic Frontiers saranno quasi doppie rispetto a quelle di Sonic Forces, quantomeno su Nintendo Switch: il nuovo gioco peserà 10,4 GB contro i 6,6 di Forces e i 6,8 di Sonic Colours: Ultimate.

In uscita l'8 novembre, Sonic Frontiers offrirà una struttura open world che si preannuncia piuttosto ricca, con cinque differenti isole da esplorare liberamente al comando del porcospino velocista di casa SEGA.

Proprio questa caratteristica renderà per forza di cose il gioco molto più corposo rispetto alle precedenti avventure del personaggio, che puntavano su di una progressione lineare all'interno di stage dal design tradizionale.

"Sfreccia attraverso cinque isole ultraterrene piene di lussureggianti foreste, spumeggianti cascate e torridi paesaggi desertici e molto altro, ognuna con le sue sfide a piattaforme e i suoi segreti da scoprire", recita la sinossi di Sonic Frontiers.

"Avventurati nelle Starfall Islands e scopri come reagiscono alla velocità di cui solo Sonic è capace. Vai dove vuoi e scopri missioni secondarie, risolvi enigmi, scala strutture colossali, vai a pesca e incontra qualche volto amico..."

"Scopri i portali sparsi per l'isola e attraversali per avventurarti nel Cyber Spazio, dove troverai l'inimitabile velocità di Sonic e il suo stile di platforming 3D, con tante sfide per metterti alla prova."