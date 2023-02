Sonic Frontiers: vendite oltre le aspettative e ottime speranze per il futuro

SEGA ha condotto un Q&A con gli investitori e ha svelato alcuni dettagli sui risultati commerciali di Sonic Frontiers, indicando che il gioco ha venduto oltre le aspettative e che è pronta a investire di più su futuri giochi. Le informazioni provengono da un traduzione dal giapponese all'inglese di Tail's Channel. Il sito riporta quanto segue.

SEGA afferma che il voto medio su Metacritic di Sonic Frontiers è più basso del previsto, ma gli utenti hanno risposto positivamente al gioco. La compagnia spiega anche che le vendite hanno nettamente superato le aspettative originali, senza dover proporre grandi sconti: non è però chiaro se parla unicamente delle vendite successive all'uscita o quelle totali. Ritiene anche che sarà in grado di vendere altre copie grazie all'arrivo di DLC, nuove promozioni e variazioni di prezzo.

La compagnia, parlando in termini generici, afferma che i costi di sviluppo dei giochi sono destinati ad aumentare e che ha intenzione di mettere a disposizione un budget superiore ai team, anche per le fasi iniziali di ricerca.

Oltre a Sonic Frontiers, infine, SEGA ricorda che sono in arrivo giochi della saga Like a Dragon, così come Hynenas e "non solo". La compagnia ha quindi un piano d'azione ben preciso che coinvolgerà anche nuovi contenuti per il gioco del riccio blu.

Vi lasciamo infine alla nostra recensione di Sonic Frontiers.