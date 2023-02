Wildlight Entertainment: un nuovo team di ex-dev di Titanfall lavora a uno "sparatutto epico"

Un gruppo di sviluppatori veterani di Respawn Entertainment che ha lavorato a Titanfall e Apex Legends si è separato da Electronic Arts e ha creato un nuovo studio di sviluppo, Wildlight Entertainment. Il team è attualmente al lavoro su un nuovo "sparatutto epico" descritto come "grande, coraggioso e originale". La compagnia ha sede a Seattle e Los Angeles ed è già stata sovvenzionata (da chi, non è dato sapere).

Wildlight Entertainment, tramite il proprio profilo Twitter da poco creato, ha scritto: "Siamo un nuovo studio di intrattenimento completamente finanziato e iperconcentrato sulla creazione di universi di gioco grandi, audaci e originali di qualità e scala epica. Da qualche tempo stiamo lavorando in silenzio a una nuova IP e, anche se ci vorrà un po' prima di poter dire di più, siamo molto eccitati per quello che verrà."

Tramite una rapida analisi della pagina dello staff di Wildlight Entertainment (composto per ora da 28 persone) abbiamo modo di scoprire che molti membri del team sono veterani di Respawn Entertainment che hanno lavorato a Titanfall, Apex Legends o, nella maggior parte dei casi, a entrambe le serie. In particolare, il primo nome elencato nella pagina è quello di Mohammad Alavi, un ex senior game designer di Titanfall 2 che, secondo i report, è stato director di Titanfall Legends, il progetto mai annunciato che pare sia stato cancellato da EA.

Un altro progettista senior di Titanfall 2, Chad Grenier, è indicato come capo dello studio Wildlight e game director. A questi si sommano sviluppatori che hanno lavorato a Call of Duty, God of War, Uncharted, Halo e persino a What Remains of Edith Finch.