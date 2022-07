Sonic Mania è stato un momento determinante per il riccio blu di SEGA, spiega la compagnia

Sonic Mania è stato una sorta di revival dei classici giochi a scorrimento laterale del riccio blu di Sega ed è diventato un grande successo per la compagnia. Parlando a Game Informer, il Chief brand & business officer Ivo Gerscovich di Sega America ha spiegato quanto Sonic Mania sia stato un momento decisivo per la serie.

Gerscovich ha affermato: "Abbiamo iniziato a parlare con Christian Whitehead [progettista di Sonic Mania, ndr] e non dimenticherò mai un incontro con Iizuka-san, quando Christian è arrivato dall'Australia. Il team stava presentando l'idea e Iizuka-san era un po' silenzioso. Si è allontanato per qualche minuto, poi è tornato e ha detto: "Perché non facciamo questo?" e in pratica ha avuto l'idea di combinare tutti questi giochi diversi e chiamarli "Mania". In quel momento tutti sono rimasti stupiti e abbiamo capito che avevamo tra le mani qualcosa di potenzialmente magico".

"Quando abbiamo iniziato a vedere le prime versioni del gioco, si poteva già intuire che c'era qualcosa di molto speciale. È uno dei momenti decisivi per il franchise e il team è molto orgoglioso perché ha riportato al centro della scena l'identità originale di Sonic e questo ha creato molti nuovi fan".

Il logo di Sonic Mania

Sonic Mania venne poi ampliato con una versione Plus che aggiunge altri personaggio e nuove modalità. Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che"Sonic Mania Plus è l'edizione definitiva di Sonic Mania: un acquisto consigliato sia per chi un anno fa ha saltato (male!) quella che è ufficialmente diventata la versione base del gioco, sia per chi l'ha già completamente sviscerata, ed è rimasto fervidamente affamato di novità. L'attesa è stata ripagata: ad un prezzo onesto è possibile aggiungere a una delle migliori avventure di Sonic in 2D degli ultimi anni due nuovi personaggi, nuovi livelli di gioco, la possibilità di rivivere l'avventura principale in una nuova prospettiva, e la modalità competitiva fino a 4 giocatori. Se poi ci si fionda sull'edizione retail c'è anche l'artbook illustrato e una custodia che non può proprio mancare ai fan del porcospino blu."