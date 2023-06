Sonic Superstars: data d'uscita potenziale svelata da due negozi online

Sonic Superstars ha una data d'uscita potenziale: il 17 ottobre 2023. A svelarlo per sbaglio è stato prima il negozio online Target, quindi GameStop. Due indizi non fanno necessariamente una prova, ma crediamo che non sia un caso che due negozi così grandi abbiano riportato la stessa data.

Naturalmente manca la conferma ufficiale di SEGA, quindi non prendete l'informazione per oro colato.

Il 17 ottobre 2023 sarebbe una data di lancio interessante per Sonic Superstars, perché cadrebbe tre giorni prima quella di Super Mario Bros. Wonder, che uscirà il 20 ottobre 2023, con cui condivide non pochi elementi, in particolare il ritorno al 2D di due personaggi classici, mascotte delle relative compagnie, che anni fa si impegnarono in una feroce console war, oltretutto tra i pochi sopravvissuti di quel periodo nel mondo dei videogiochi.

Insomma, è un po' come riproporre la disfida che avvenne nei primi anni '90, quando Sonic apparve come l'unico personaggio a poter contendere sul serio lo stradominio di Mario. Fa sorridere sapere he ora sono amici e fanno le olimpiadi insieme.

La pagina di Target ha fornito anche altre informazioni interessante, come quella dei bonus per le prenotazioni, che includono una skin in gioco di Lego Eggman, uno stand acrilico e una copertina ribaltabile.