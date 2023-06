Starfield, della compatibilità con Steam Deck se ne parlerà più avanti

Starfield sarà compatibile con Steam Deck? Toccando l'argomento in un'intervista concessa al podcast Xcast, Todd Howard di Bethesda non ha chiuso le porte a questa possibilità, affermando però che se ne parlerà più avanti. A sfavore di Steam Deck ci sono però i requisiti minimi del gioco, che sono davvero molto elevati.

La questione è stata toccata parlando delle caratteristiche di accessibilità di Starfield, in particolare la possibilità di allargare i font che sarà utile per giocarci sugli apparecchi portatili.

Howard si riferiva in particolare al cloud gaming su smartphone e affini, ma l'intervistatore gli ha posto subito una domanda relativa a Steam Deck, cui ha risposto: "Ne riparleremo più avanti."

Nelle parole di Howard non c'è niente di definitivo. Certo, far girare Starfield su Deck sarebbe un bel problema, considerando che il computer portatile di Valve avrebbe tante difficoltà anche a gestire i requisiti minimi, che chiedono un processore AMD Ryzen 5 2600X o Intel Core i7-6800K, 16 GB di RAM e una GPU AMD Radeon RX 5700 o NVIDIA GeForce 1070 Ti, probabilmente per far girare il gioco a 1920x1080 a 30fps. Va detto però che su Steam Deck i giochi girano a una risoluzione di 800p / 720p, quindi la potenza di calcolo richiesta è inferiore, ma è tutto da vedere. Inoltre abbiamo visto girarci anche titoli quali Cyberpunk 2077 e God of War in modo nativo, il che non era affatto scontato.